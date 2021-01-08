اليوم السابع
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بث مباشر لمشهد بديع.. طقس مستقر على كورنيش الإسكندرية رغم الشبورة

الجمعة، 08 يناير 2021 12:36 م
بث مباشر لمشهد بديع.. طقس مستقر على كورنيش الإسكندرية رغم الشبورة طقس مستقر على كورنيش الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت محافظة الإسكندرية طقسا مستقرا، صباح اليوم الجمعة، رغم الشبورة المائية التى تغطى مياه البحر، ولم تؤثر على الرؤية بطريق الكورنيش والطرق الرئيسية.

ويستمتع أهالى محافظة الإسكندرية، باعتدال الطقس بممارسة الرياضة وصيد السمك والتواجد على طريق الكورنيش صباحا.

وتهيب محافظة الإسكندرية، خلال البيان الصادر عنها ب‏المواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلي حد الضباب علي بعض المناطق. 
 
كانت أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح جميع الطرق المغلقة بعد تلاشى الشبورة بشكل تدريجيى وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.
 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالطرق السريعة، التى أغلقت منها 13 طريقا إدارة المرور، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

 

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طقس مستقر على كورنيش الإسكندرية

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طقس مستقر على كورنيش الإسكندرية

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طقس مستقر على كورنيش الإسكندرية
 
 
 
 

 


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