بث مباشر.. حالة الطقس والشبورة بالطرق والمحاور فى عدد من المحافظات

كتب - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا عن حالة الطقس والشبورة المائية الكثيفة بطرق "أبو كبير الزقازيق - القاهرة"، والدقهلية، والإسماعيلية، وبورسعيد، ويتضح من البث أن طرق ومحاور محافظة الشرقية، تشهد شبورة مائية كثيفة، والتى تسبب صعوبة فى الرؤية لقائدى المركبات العامة والخاصة على الطرق.

وتبين أن الشبورة المائية أصبحت سببا فى إعاقة سير السيارات على الطرق لأنها تحجب الرؤية الرئيسة بشكل شبه كامل ما يضع السائقين وأصحاب المركبات فى خطر داهم والطريق الذى تم البث منه يربط بين 4 محافظات؛ فهو يربط الشرقية بمحافظة القاهرة وأيضا يربط الشرقية بمحافظة الدقهلية، حيث يتفرع الطريق بمدينة أبو كبير إلى مركز كفر صقر ثم مركز السنبلاوين إلى المنصورة، ومنها إلى الإسكندرية ودمياط كما يربط الطريق الشرقية بمحافظة الإسماعيلية حيث يتجه المسافر من ابو كبير إلى فاقوس ومنها إلى الاسماعيلية ومدينة القنطرة ومحافظة بورسعيد فهو طريق حيوى جدا.

كما تلاحظ أثناء البث أن السائقين خفضوا سرعات السيارات لأنهم مجبورين على ذلك بسبب انخفاض الرؤية بسبب الشبورة الكثيفة.

وناشد تلفزيون اليوم السابع إدارة مرور الشرقية بإغلاق الطرق السريعة ساعات ذروة الشبورة المائية حفاظا على الأرواح، كما ناشد تليفزيون اليوم السابع السائقين وأصحاب المركبات بتوخى الحذر الشديد عند قيادة السيارات أثناء الشبورة المائية وعدم الخروج بسياراتهم إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى وعند الخروج التمسك بالخطوات الاحترازية وقواعد السير أثناء الشبورة حفاظا على أرواحهم وليعودوا إلى أسرهم سالمين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.