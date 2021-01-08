اليوم السابع
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بايدن يهاجم ترامب: كان يجب عليه مغادرة مكتبه منذ أمس

الجمعة، 08 يناير 2021 10:16 م
بايدن يهاجم ترامب: كان يجب عليه مغادرة مكتبه منذ أمس جو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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وجه احد الصحفيين سؤالا للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن رأيه فى الخطوات التى يتخذها مجلس النواب الديموقراطي ضد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد أحداث الشغب الأخيرة، والهجوم الذى تعرض له مبني الكابيتول هيل.

 

قال بايدن: "انا منذ بداية الامر وأرى ترامب لا يصلح لمنصبه .. ترامب لا يصلح لخدمة البلاد ويجب أن يخرج من مكتبه أمس "، وأضاف: "من المفترض أن أتولى أمر البلاد خلال 12 يوما، ولدى أولويات تهمنى ولا أشغل نفسى بغيرها .. الاقتصاد وكورونا وتوزيع اللقاح وأعداد الوفيات غير المعقولة .. توفي 4000 شخص فى يوم واحد .. هذا يجب أن يتوقف".

 

وأكد بايدن موقفه، قائلا: "لدى عمل لأقوم به ومجلس النواب لديه عمله الذى يقوم به .. أنا لن أتدخل"، مضيفًا أنه سيتحدث مع رئيسة النواب نانسي بيلوسي في وقت لاحق.

 

ويذكر أن أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي في حوالي الساعة 2 ظهرًا يوم الأربعاء أثناء تأكيد تصويت الهيئة الانتخابية على فوز بايدن، مما أوقف مؤقتًا العملية وأجل تأكيد فوز بايدن، وفى أعقاب أعمال الشغب ، اعتقلت السلطات ما يقرب من 70 شخصًا، وفرضت حظرًا للتجوال في الساعة 6 مساءً في واشنطن العاصمة من الأربعاء حتى صباح الخميس.


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