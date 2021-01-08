بايدن يعرب عن تعاطفه مع عائلة ضابط شرطة الكابيتول المتوفى: يجب محاسبة المسئول

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من على منصة في ويلمنجتون، بولاية ديلاوير، خلال حضور الحدث الذى أقامه لتقديم أعضاء فريقه الاقتصادى، مفتتح كلمته بالإعراب عن "تعاطفه العميق" مع عائلة بريان سيكنيك، ضابط شرطة الكابيتول الذى توفى متأثراً بجراحه من الحصار العنيف لمبنى الكابيتول.

وتابع بايدن: يجب محاسبة المسؤولين، ومؤكدا أنه سيتلقى أسئلة الصحفيين بعد أن يقدم أعضاء حكومته.

اخترقت العصابات المؤيدة لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في حوالي الساعة 2 ظهرًا يوم الأربعاء أثناء تأكيد تصويت الهيئة الانتخابية، مما أوقف مؤقتًا العملية لتأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وفي أعقاب أعمال الشغب، اعتقلت السلطات ما يقرب من 70 شخصًا وفرضت حظرًا للتجوال في الساعة 6 مساءً فى واشنطن العاصمة من الأربعاء حتى صباح الخميس.

لا تزال السلطات تبحث عن مثيري شغب آخرين وتبحث في المطارات والفنادق في المنطقة للعثور على المشتبه بهم، وتم بالفعل اتهام العشرات من الأشخاص لدورهم في التمرد ، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه تلقى أكثر من 4000 بلاغ عبر موقعه على الإنترنت.