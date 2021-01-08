اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 09:48 م
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بايدن يصف سياسات طرح لقاح كورونا بـ"المهزلة".. ويؤكد: مازلنا بحاجة للدعم

الجمعة، 08 يناير 2021 09:47 م
بايدن يصف سياسات طرح لقاح كورونا بـ"المهزلة".. ويؤكد: مازلنا بحاجة للدعم جو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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صرح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، خلال كلمته في ديلاوير أثناء حفل تقديم باقى أعضاء حكومته، أن الوضع الاقتصادى فى البلاد ما زال بحاجة إلى الدعم والمساندة، خاصة للشركات وللأعمال الصغيرة، قائلا: "نحن بحاجة لمزيد من الإغاثة المباشرة التى تتدفق إلى العائلات والشركات الصغيرة سينصب تركيزنا على الشركات الصغيرة".

كما انتقد الرئيس المنتخب الطريقة التي تتبعها الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة ترامب فيما يتعلق بطرح لقاحات فيروس كورونا حتى الآن، قائلا: "اللقاحات تمنحنا الأمل، لكن طرحها كان مهزلة".

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من الوفيات على الإطلاق منذ بداية الجائحة، فى اليوم الذى اقتحم فيه حشد من أنصار ترامب أغلبه بدون كمامات مبنى الكابيتول الأمريكى، حيث سجلت الولايات المتحدة حوالى 3900 وفاة بسبب كورونا، وينتشر المرض فى كل ولاية تقريبا، مع تضرر كاليفورنيا بشدة على نحو خاص.

وتوفى حوالى 1.9 مليون شخص حول العالم بسبب فيروس كورونا، منهم أكثر من 360 ألف فى الولايات المتحدة وهو أعلى معدل وفيات على مستوى الدول، مع أكبر عدد من الإصابات فى العالم بأكثر من 21 مليون، بحسب جامعة جونز هوبكينز.

يذكر أن العصابات المؤيدة لترامب اخترقت مبنى الكابيتول الأمريكي فى حوالى الساعة 2 ظهرًا يوم الأربعاء الماضى أثناء تأكيد تصويت الهيئة الانتخابية، مما أوقف مؤقتًا العملية لتأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وفى أعقاب أعمال الشغب اعتقلت السلطات ما يقرب من 70 شخصًا وفرضت حظرًا للتجوال فى الساعة 6 مساءً فى واشنطن العاصمة من الأربعاء حتى صباح الخميس.


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