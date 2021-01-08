الوحدة المحلية بالمدينة تزيل لافتة "محدش هيتجوز فى قنا"

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، عن إزالتها اللافتة التى تحمل عبارة "محدش هيتجوز فى قنا" وذلك لأثرها السلبى على الشارع القنائي، وحالة البلبلة التى آثارتها وسط الأهالى فى قنا.

وقال أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، إن الوحدة المحلية لا تتهاون مع أى دعاية سلبية لها مردود سلبى على الشارع القنائى.

وكان قد علقت إحدى الشركات عبارة "محدش هيتجوز فى قنا" على لافتة بالقرب من أحد ميادين قنا التى آثارت تعليقات رواد التواصل الاجتماعى على الفيس بوك عقب تداولها على صفحات محافظة قنا، ليتساءل البعض عن الهدف وراء تعليقها ويتناول البعض الآخر بتعليقات سخرية.