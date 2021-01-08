الصين تعزل مدينتين لوقف أكبر انتشار لفيروس كورونا في 6 أشهر

وكالات

عزلت السلطات الصينية مدينتين إلى الجنوب من بكين وقطعت الطرق البرية المؤدية إليهما مانعة ملايين المواطنين من مغادرتهما، في وقت تسعى لوقف أكبر تفش لجائحة كوفيد-19 في ستة أشهر.

وتقول السلطات إنّها تمكنت حتى الآن من السيطرة على الوباء على نطاق واسع، منذ رصده للمرة الأولى في ووهان نهاية 2019. ونجحت في القضاء بسرعة على بؤر محدودة عن طريق إجراء فحوص جماعية وفرض تدابير إغلاق محلية وقيود على التنقل. لكن سلطات إقليم هيبي سجلت 127 إصابة جديدة بكوفيد-19، إضافة إلى 183 إصابة لم تظهر على أصحابها أعراض، في الأسبوع الماضي.

والغالبية العظمى من الإصابات سُجلت في مدينة شيجياتشوانغ التي تعد عدة ملايين نسمة في إقليم هيبي الذي يصل إجمالي عدد سكان المناطق المحيطة به إلى 11 مليون نسمة. كما سجلت تسع حالات مؤكدة في مدينة شينغتاي البالغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة.

ومُنعت جميع السيارات والمواطنين من مغادرة المدينتين إلا في حال الضرورة القصوى، حسبما أعلنت سلطات هيبي الجمعة. وتعهد المسؤولون إجراء "مراقبة صارمة لحركة تنقل الناس والسيارات" مع وضع جميع المناطق السكنية تحت "إدارة مغلقة"، وهي عبارة يقصد بها الإغلاق. كما مُنع أهالي هيبي من دخول بكين أو مغادرة الإقليم إلا في حال الضرورة القصوى.