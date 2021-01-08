اليوم السابع
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الخزانة الأمريكية تدرج مستشار الأمن القومي العراقي السابق على قوائم العقوبات

الجمعة، 08 يناير 2021 06:32 م
الخزانة الأمريكية تدرج مستشار الأمن القومي العراقي السابق على قوائم العقوبات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن
كتب عبد الوهاب الجندى

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أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، مستشار الأمن القومي العراقي السابق فالح الفياض على قائمة العقوبات لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وفق بيان الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان: فالح الفياض كان جزءا من خلية ازمة تتألف أساسا من قادة ميليشيات الحشد الشعبي التي تشكلت في نهاية 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني كما تواصل اغتيال الناشطين العراقيين.

وأوضحت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، أن فالح الفياض وغيره من المتشددين والسياسيين المتحالفين مع طهران "وجهوا وأشرفوا على قتل المتظاهرين العراقيين السلميين" ويشنون "حملة عنيفة على الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني".

 

 


الخزانة الأمريكية

العراق

فالح فياض

الحشد الشعبي

امريكا

اخبار العراقي

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