الخارجية البريطانية: سنحاسب إيران لتحقيق العدالة بشأن الطائرة الأوكرانية

كتب رامى محيى الدين

دعت الخارجية البريطانية إيران لتقديم شرح كامل عن أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدة أنها ستحاسبها لتحقيق العدالة، وفقا لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وكان الحرس الثوري الإيرانى، حمل الولايات المتحدة ومغامرتها اللاإنسانية مسؤولية إسقاط طائرة مدنية أوكرانية قبل نحو عام، إثر إصابتها عن طريق الخطأ بنيران الدفاعات الجوية الإيرانية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال الحرس الثورى الإيرانى، إن فراق الأبناء الأعزاء للأمة الإيرانية يترك حتى الآن حزنا عميقا فى قلب الجميع، بعد عام من تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن الحادث الأليم وقع بعد المغامرة اللاإنسانية للولايات المتحدة وأفعالها الإرهابية فى المنطقة.

ولفت الحرس الثورى الإيرانى، إلى أن الكارثة أظهرت مجددا أن الاستكبار العالمى يصل إلى قمة الخبث ضد الجمهورية الإسلامية وشعب إيران.