الحوادث تضرب 275 طريقا فى إسبانيا بسبب الثلوج والعواصف الممطرة.. وطوارئ بالمقاطعات

فاطمة شوقى

https://www.20minutos.es/noticia/4533879/0/la-borrasca-filomena-afecta-a-190-carreteras-principales/?autoref=true

سجلت إسبانيا أدنى درجة حرارة لها فى تاريخها وذلك بسبب تعرضها لعواصف ثلجية حتى تغطت بالثلوج، وأدى ذلك إلى فرض بعض المقاطعات الطورائ ودرجة الحذر من الدرجة الحمراء والبرتقالية.



اسبانيا والمناخ

وقالت صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية إن هناك 257 طريقا رئيسيا سجلوا أمس الخميس حوادث بسبب الثلوج والبرد والرياح والعواصف الممطرة التى تضرب جميع أنحاء إسبانيا ، والتى تسببت أيضا فى قطع الشبكة الثانوية لبعض الطرق، وفقا لآخر تقرير للمديرية العامة للمرور فى إسبانيا DGT.



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مقاطعة توليدو قررت إغلاق شوارعها بعد ان غطتها الثلوج بالكامل، كما قرر مجلس المدينة تعزيز جهاز الأمن والمساعدة والتنظيف والنقل المصمم لهذا الإشعار الخاص.

كما دعا مجلس مدينة توليدو الاهالى بعدم استخدام سياراتهم فى هذا المناخ السئ .



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كما اضطرت السفن عالية السرعة التابعة لشركات الشحن Armas Trasmediterránea و Balearia و FRS إلى إلغاء جميع مغادرتها طوال الصباح بسبب قوة الرياح والأمواج في المنطقة ، وفقًا لمصادر الموانئ.

سجلت إسبانيا أبرد درجة حرارة ، حيث سجلت محطة أرصاد جوية في جبال البرانس الكاتالونية -34.1 درجة مئوية (-29.3 فهرنهايت).

كانت آخر مرة حطمت فيها إسبانيا رقمها القياسي في البرودة في 2 فبراير 1956 ، عندما انخفضت موازين الحرارة في نفس سلسلة الجبال إلى -32 درجة مئوية.

وقال عالم الأرصاد الجوية سيرجي جونزاليس على تويتر ، "إن الهواء البارد من منحدرات الجبال تم جره عن طريق الجاذبية وتراكم في المستويات الأدنى" ، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة في القمة المجاورة كانت أكثر دفئًا بنحو 20 درجة.

جعلت درجات الحرارة المنخفضة الكثيرين على الشبكات الاجتماعية يتساءلون كيف كان ذلك ممكنًا في خضم الاحتباس الحراري ، لكن استجابت محطات المشروع 4 التابعة لجمعية الأرصاد الجوية الكاتالونية لتوضيح الشكوك.

وفقًا لخدمات الأرصاد الجوية الكاتالونية ، كان عام 2020 هو العام الأكثر سخونة في برشلونة منذ بدء التسجيلات في عام 1780، وأظهر التقرير أن الصيف أصبح أكثر سخونة بشكل ملحوظ ، بينما ارتفعت درجات الحرارة خلال الشتاء بشكل أقل دراماتيكية.