الحكومة البريطانية تلزم القادمين إلى إنجلترا بالخضوع مسبقا لفحص كورونا

كتب وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض قيود إضافية على حركة السفر إلى إنجلترا، تحسبا لخطر تفشى طفرات جديدة من فيروس كورونا فى المملكة المتحدة، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد وزير النقل البريطانى غرانت شابس فى بيان منشور على موقع الحكومة أنه اعتبارا من الأسبوع القادم، ستلزم سلطات البلاد جميع المسافرين، منهم المواطنون البريطانيون، قبل المغادرة إلى إنجلترا من خارج البلاد، بطائرة أو سفينة أو قطار، بتقديم فحص سلبى لـ"كوفيد-19" يتم إجراؤه فى فترة أقصاها 72 ساعة قبل الزيارة.

وأشارت الحكومة إلى أن المسافرين المخالفين للقيود الجديدة سيواجهون غرامة مالية بمقدار 500 جنيه استرليني، مضيفة أن جميع القادمين من الدول غير المدرجة على قائمة "ممر السفر الآمن" سيضطرون إلى دخول الحجر الصحى لمدة عشرة أيام بغض النظر عن نتائج فحصهم.

ولفت شابس إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى منع تفشى طفرات جديدة من فيروس كورونا مثل تلك التى تم اكتشافها مؤخرا فى الدنمارك وجنوب إفريقيا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى وقت سابق من الأسبوع الجارى عن فرض إغلاق شامل جديد فى عموم المملكة المتحدة، على خلفية انتشار طفرة جديدة من الفيروس التاجى وهى ذات قدرة متزايدة على التفشي.