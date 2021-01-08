وأكد البيان أن هذه العملية تؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين لوحدات الجيش لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد، وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت أمس الخميس عن كشف مخابئ للأسلحة والذخيرة ومعدات تفجير بولاية تيزي وزو، شمال شرقي البلاد.