اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يناير 2021 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يطلق الغاز والرصاص على مسيرات منهاضة للاستيطان.. صور

الجمعة، 08 يناير 2021 11:21 م
الاحتلال الإسرائيلى يطلق الغاز والرصاص على مسيرات منهاضة للاستيطان.. صور مسيرات منهاضة الاستيطان
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

 
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أصابت قوات الاحتلال عددا من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم مواطن أصابته برأسه، وآخرين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال قمع المسيرات، بينما اعتقلت خمسة مواطنين خلال اقتحاماتها الليلية.
 
ففي الخليل، أصيب مسن برضوض وعدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في مسافر يطا جنوب الخليل.
 
علم فلسطين
علم فلسطين

فلسطينمي وسط الغاز
فلسطينمي وسط الغاز

مسن يرفع علم فلسطين
مسن يرفع علم فلسطين

مواجهة قوات الاحتلال
مواجهة قوات الاحتلال

 


مسيرات منهاضة للاستيطان

الاحتلال الإسرائيل

الاستيطان

إسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل رغم تشديد إجراءات الإغلاق الشامل

الجمعة، 08 يناير 2021 05:23 م

سوريا: هجمات إسرائيل المتزامنة مع هجمات الإرهابيين تؤكد على وجود تنسيق بينهما

الجمعة، 08 يناير 2021 12:40 م

إسرائيل تشدد إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا

الجمعة، 08 يناير 2021 04:00 ص

الخارجية السودانية: توقيع الاتفاق مع واشنطن بشأن إسرائيل ترسيخ للسلام والتعايش

الخميس، 07 يناير 2021 05:00 م

إسرائيل تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الخميس، 07 يناير 2021 02:53 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة