اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يناير 2021 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبي: اتفاق مع فايزر لشراء نحو نصف إنتاجها من لقاح كورونا هذا العام

الجمعة، 08 يناير 2021 03:25 م
الاتحاد الأوروبي: اتفاق مع فايزر لشراء نحو نصف إنتاجها من لقاح كورونا هذا العام فايزر
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع شركتي فايزر وبيونتيك للحصول على 300 مليون جرعة إضافية من لقاحهما لكوفيد-19 وذلك في خطوة تمنح التكتل الأوروبي قرابة نصف إنتاج الشركتين العالمي في 2021.
 
وقالت فايزر إن بإمكانها إنتاج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة حول العالم هذا العام. ويضاف الاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق آخر للحصول على 300 مليون جرعة أبرمه التكتل الأوروبي مع فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك في نوفمبر.
 
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "الآن اتفقنا مع بيونتيك وفايزر لتوسيع هذا العقد. بالاتفاق الجديد نستطيع أن نشتري إجمالا ما يصل إلى 300 مليون جرعة إضافية من لقاح بيونتيك".
 
وبدت فايزر أكثر حذرا. وقالت في بيان "نجري محادثات مع المفوضية الأوروبية حول تعديل الاتفاق القائم لتوريد كوميرناتي، لقاح فايزر وبيونتيك لكوفيد-19".
 
 

كورونا

فايزر

فيروس

كوفيد19

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة أمريكية: لقاح فايزر فعال ضد طفرات فيروس كورونا

الجمعة، 08 يناير 2021 01:00 م

الاتحاد الأوروبى يتعاقد على شراء 300 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر – بايونتك

الجمعة، 08 يناير 2021 11:34 ص

دراسة: لقاح فايزر-بيونتيك يبدو فعالا مع تحور سلالات كورونا الجديدة

الجمعة، 08 يناير 2021 09:53 ص

إعطاء 20 ألف جرعة ثانية من لقاح فايزر فى بريطانيا قبل تغيير قواعد التطعيم

الخميس، 07 يناير 2021 04:42 م

ما الوقت الذى يستغرقه لقاحا فايزر ومودرنا لتدريب الجسم على محاربة كورونا؟

الأربعاء، 06 يناير 2021 07:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة