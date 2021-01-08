اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يناير 2021 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تعلن إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر

الجمعة، 08 يناير 2021 11:36 ص
الإمارات تعلن إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر علم الإمارات
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى أن دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه، بحسب " وام".
 
وقال إن دولة الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وانه تم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الجارى.
 
وأضاف بأن دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.

الإمارات

قطر

بيان العلا

قمة العلا

القمة الخليجية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المصالحة مع قطر ..سبق: قمة العلا صفحة بيضاء فى كتاب الألفة للبيت الخليجى

الأربعاء، 06 يناير 2021 04:05 م

جوزيب بوريل: بيان العلا يعزز الاستقرار الإقليمى ويعيد وحدة مجلس التعاون الخليجى

الأربعاء، 06 يناير 2021 03:14 م

رئيس تحرير البلاد السعودية يشيد بـ المصالحة مع قطر بعد قمة العلا

الأربعاء، 06 يناير 2021 03:12 م

بيان العلا صفحة جديدة وتكاتف فى وجه التهديدات بكاريكاتير إماراتى

الأربعاء، 06 يناير 2021 12:00 م

سعد الحريرى عن قمة العلا: تؤسس مرحلة جديدة وأقوى سلاح فى مواجهة التحديات

الأربعاء، 06 يناير 2021 11:14 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة