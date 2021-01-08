الإمارات تعرب عن رفضها للإساءة لدولة الكويت ورموزها بعد مقال نشر بجریدة العرب الإماراتیة

كتب محمد جمال

تعلیقا على ما نشرته جریدة العرب الإماراتیة من إساءة لدولة الكویت ورموزھا فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة الیوم الجمعة بأن "الوزارة قد تواصلت وعلى الفور مع الأشقاء بوزارة الخارجیة والتعاون الدولى بدولة الإمارات العربیة المتحدة، وأعربت لھم عن استیائھا ورفضھا للعبارات التي وردت في مقالة الجریدة المذكورة والتي تمثل إساءة لدولة الكویت ورموزھا كما قامت الوزارة بتقدیم مذكرة رسمیة تعبر عن موقف دولة الكویت بھذا الشأن"، بحسب " كونا"

ومن جانبھم فقد أعرب المسؤولون في وزارة الخارجیة والتعاون الدولي الإماراتیة عن رفضھم القاطع لأي إساءة لتلك العلاقات أو لرموز دولة الكویت الذین یحظون بأعلى درجات التقدیر والاحترام واعتزازھم بالعلاقات الأخویة التي تربط البلدین الشقیقین.

وقد أكد الأشقاء في دولة الإمارات العربیة المتحدة ذلك الموقف بمذكرة رسمیة تلقتھا وزارة الخارجیة مساء أمس تضمنت ذلك الموقف الرسمي لدولة الإمارات العربیة المتحدة الشقیقة والذي عبر عنھ الأشقاء من حرص على العلاقات الأخویة مع دولة الكویت واحترام وتقدیر لرموزھا.