اكتشاف 5 حالات جديدة من سلالة كورونا المتحورة فى السويد وارتفاع العدد لـ17

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت السلطات الصحية السويدية، الخميس، تأكيد خمس حالات من طفرة فيروس كورونا الجديدة، مصدرها بريطانيا، دون أن يكون لها أى علاقة بالسفر، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم تأكيد ما مجموعه 17 حالة من الطفرة الجديدة فى السويد.

ووفقا لموقع Alkompis السويدى، قالت كارين تيجمارك ويزيل، رئيسة قسم فى هيئة الصحة العامة السويدية، إنه من المتوقع أن الطفرة الجديدة ستظهر فى المجتمع، ومع ذلك، لم يتم تحديد حالات طفرة جديدة من جنوب أفريقيا، حيث توجد حتى الآن حالة واحدة من هذا النوع فى السويد.

وسجلت السويد 277 وفاة جديدة بفيروس كورونا منذ يوم الثلاثاء الماضى، ليصل إجمالى الوفيات منذ انتشار العدوى فى البلاد إلى 9 آلاف و262 حالة، حسب آخر إحصاءات هيئة الصحة العامة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 482 ألفاً و284 حالة، ما يزيد بمقدار 12 ألفاً و536 إصابة منذ الثلاثاء.

ويوجد فى وحدات العناية المركزة حالياً 387 مريضاً بفيروس كورونا، بزيادة 51 مريضاً مقارنة بالأسبوع الماضى.