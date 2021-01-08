افتتاح 10 مساجد جديدة فى محافظة المنيا.. اليوم

المنيا_ حسن عبد الغفار

تفتتح مديرية أوقاف محافظة المنيا، اليوم الجمعة، 10 مساجد جديدة، ضمن خطة الوزارة لإفتتاح مساجد جديدة، حيث قال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن هناك متابعة مستمرة على المساجد للتأكد من كافة الإجراءات الإحترازية والتأكيد على عمال المساجد بالالتزام بقرار ارتداء الكمامات وأعمال التعقيم.

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة (23) مسجدًا في خمس محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي (690) مسجدًا.

وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح أكثر من (500) مسجدًا جديدًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه في واحد وثمانين يومًا فقط (690) مسجدا على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة تليق بوطننا العظيم.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة جاءت على النحو التالي: 10 مساجد بمحافظة الشرقية، و9 مساجد بمحافظة المنيا، و2 مسجد في محافظة البحيرة، ومسجد بكل محافظة من محافظات المنوفية والأقصر.

وقالت الوزارة إن الأمر لا يقف عند تشييد المساجد، وإنما يأتي الاهتمام بها صيانة ونظافة، وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها، بغرض نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد، وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف، وقطع دابر المتطرفين من أي سيطرة على بيوت الله (عز وجل).