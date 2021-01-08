افتتاح ورشة "لقاء الخولى" الفتاة الميكانيكية المكرمة بمؤتمر الشباب فى أسوان

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، ظهر اليوم الجمعة، افتتاح ورشة "لقاء الخولى" الفتاة التى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى للشباب بمحافظة أسوان فى عام 2017، وهى الفتاة صاحبة الهمة القوية فى العمل ميكانيكى بورشة والدها منذ 15 سنة مضت، وحملت هم مهنة لا يعمل بها إلا الرجال بمحافظة الأقصر والصعيد بأكمله، ولكنها وصلت ونجحت بكل قوة.

واحتفلت لقاء مصطفى صلاح أحمد الخولى، ابنة مدينة إسنا والبالغة من العمر 24 سنة، إنها كانت سعيدة للغاية خلال تكريمها من الرئيس السيسى فى 2017، واختلطت عليها المشاعر فور سماع اسمها فى الجلسة الختامية للمؤتمر، حيث إنها تمنيت أن يكون والدها بجوارها وقت التكريم والذى توفى منذ أسابيع قليلة وقت التكريم، فهو صاحب الفضل فى كل ما هى فيه حالياً، حيث إنه ساعدها فى تعلم مهنة الميكانيكى منذ كان عمرها 11 سنة لكونه لم ينجب أبناء ذكور، وقامت بحمل المسئولية وساعدته فى إنهاء طلبات أصحاب السيارات لكى يكسب قوت يومه ويقوم بالإنفاق على أسرته.

وتضيف لقاء الخولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنها أصيبت بحالة من السعادة والتوتر والقلق والحزن فى آن واحد، فور وقوفها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إنها لم تكن تحلم أن تشاهده ويكرمها بنفسه، موجهة له كل الشكر والتقديم والمحبة لدعمه للفتيات المكافحات فى كافة المجالات، وحصلت على دعم من الرئيس لتوفير ورشة ميكانيكي لها وتم بالفعل تسليمها الورشة فى منطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر.

وتؤكد الفتاة الأقصرية التى حصلت على دبلوم تجارة فى تعليمها، أنها كغيرها من باقى فتيات الصعيد كان الجميع ينظر إليها نظرة غير سوية لعملها فى ورشة الميكانيكا، ولكن كانت لا تبالى بحديثهم أو أفكارهم، حيث أنها تعمل لخدمة أسرتها ومساعدة والدها ولم تفكر يوماً فى أن العمل عيب أو حرام على الأنثى، وقامت على مدار الفترة الماضية بتجهيز ورشتها الجديدة بعد تسلمها من المحافظة وقامت بعمل حفل لافتتاحها بحضور قيادات المحافظة وأصدقاؤها الداعمين لها خلال السنوات الماضية.



افتتاح ورشة لقاء الخولى



الحضور فى ورشة لقاء الخولى