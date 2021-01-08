استمرار غلق طرق محافظات القناة وطريق الإسماعيلية - القاهرة بسبب الشبورة.. فيديو

الإسماعيلية - السيد فلاح

نشر "اليوم السابع" فيديو مباشر من طريق "الإسماعيلية - القاهرة" للتعرف على حالة الطقس والشبورة المائية الكثيفة بالطريق، الذى لا يزال مغلقا، كما هو الحال فى كل الطرق الرئيسية بمحافظات القناة الثلاثة.

وأعلنت إدارة مرور بورسعيد إغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية "المعاهدة"، وطريق "محور 30 يونيو"، وطريق "بورسعيد - دمياط"، كما أغلقت إدارة مرور الإسماعيلية طريق "الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوى، منذ الساعة 10 مساء أمس الخميس، نظرًا لوجود شبورة كثيفة تحولت لضباب كثيف وانعدام الروية على الطريق وحرصًا على سلامة المواطنين أثناء السفر.

ومن المتوقع استمرار غلق الطرق بمحافظات القناة ودمياط، حتى بعد الثامنة صباح اليوم، لحين وضوح الرؤية أمام قائدى المركبات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.