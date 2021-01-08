اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 08:07 ص
خالد صلاح
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استقالة 4 من كبار مستشارى ترامب على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي

الجمعة، 08 يناير 2021 07:52 ص
استقالة 4 من كبار مستشارى ترامب على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس
واشنطن /أ ش أ/

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استقال أربعة مستشارين كبار فى مجلس الأمن القومى الأمريكي، اليوم الجمعة، وذلك على خلفية اقتحام مؤيدى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي.

وذكر مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن الاستقالة الجماعية تأتى فى إطار سلسلة استقالات متزايدة لمساعدى ترامب.

وأضاف أن المسؤولين الأربعة هم إيرين والش، كبيرة مديرى الشؤون الأفريقية، ومارك فاندروف، مدير أول لسياسة الدفاع، وأنتونى روجيرو، المدير الأول لأسلحة الدمار الشامل، وروب جرينواي، مدير أول لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 


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