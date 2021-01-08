اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 11:25 م
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استطلاع.. غالبية الأمريكيين يرغبون فى عزل ترامب على الفور

الجمعة، 08 يناير 2021 11:23 م
استطلاع.. غالبية الأمريكيين يرغبون فى عزل ترامب على الفور دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
(رويترز)

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ذكر استطلاع لرويترز إبسوس أن 57% من الأمريكيين يرغبون فى عزل الرئيس دونالد ترامب على الفور بعدما شجع على احتجاج يوم الأربعاء تطور إلى أعمال شغب دموية داخل مبنى الكونجرس.

 

وأوضح المسح الذى أجرى يومى الخميس والجمعة أن عددا ممن صوتوا لصالح الرئيس الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى الثالث من نوفمبر تشرين الثانى أبدوا معارضتهم لمؤيدى الرئيس المتشددين الذين اقتحموا الكونجرس خلال انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات التى خسرها أمام الديمقراطى جو بايدن.

 

وقال 70 بالمئة ممن شاركوا فى الاستطلاع إنهم لا يتفقون مع تصرفات ترامب فى الفترة التى سبقت اقتحام الكونجرس يوم الأربعاء. وكان ترامب قد حث آلافا من مؤيديه خلال تجمع يوم الأربعاء على الزحف إلى الكونجرس.

 

ولاقت أعمال الفوضى، التى شهدت وفاة شرطى وأربعة آخرين، انتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء.

 

 


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