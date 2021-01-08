ارتفاع قياسى فى إصابات كورونا فى أونتاريو الكندية وتأجيل جديد لعودة المدارس

أونتاريو /أ ش أ/

سجلت مقاطعة أونتاريو الكندية، رقما قياسيا لحالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية بلغ 3519 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 89 حالة وفاة أخرى للأشخاص المصابين بالمرض - وهو اليوم الأكثر دموية حتى الآن من الوباء بأكمله فى المقاطعة الرئيسية فى كندا.

وقال كبير المسؤولين الطبيين للصحة فى أونتاريو الدكتور ديفيد ويليامز: "لقد كان هذا الأسبوع مهما بالنسبة لنا" ، مشيرًا إلى أن اليوم يمثل أكبر عدد من الحالات التى شهدتها المقاطعة منذ بداية الوباء ، بالإضافة إلى الوفيات.

وأوضح أن الأمل أنه من هنا قد تبدأ الأرقام فى الانخفاض، على الرغم من أنه أعرب عن مخاوفه من أن انتقال المجتمع فى أسوأ حالاته وأن الأرقام قد تتضخم إلى 4000 حالة يوميا.

وقال ويليامز إن المستشفيات تشهد أعدادا قياسية من المرضى الذين تم قبولهم فى وحدة العناية المركزة "أعلى بكثير" مما توقعته نماذج المقاطعة.

على ضوء التطورات الجديدة، قررت حكومة رئيس حكومة المقاطعة، دوج فورد، استمرار الدراسة عبر الإنترنت فى المدارس الابتدائية والمتوسطة حتى يوم 25 يناير الجارى على الأقل بدلا من عودة الدراسة فى المدرس يوم الإثنين المقبل وسط ارتفاع فى حالات الإصابة بالفيروس بين الأطفال فى سن المدرسة.