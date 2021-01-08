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احتفالات الأقباط بعيد الميلاد فى الحدائق والمنتزهات ليلاً بالأقصر.. صور

الجمعة، 08 يناير 2021 12:41 ص
احتفالات الأقباط بعيد الميلاد فى الحدائق والمنتزهات ليلاً بالأقصر.. صور احتفالات الأقباط بعيد الميلاد
الأقصر – أحمد مرعى

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استكمل الأخوة الأقباط بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، احتفالاتهم ليلاً بعيد الميلاد المجيد، حيث توجه العديد من المواطنين وأسرهم إلى الحدائق والمنتزهات لالتقاط الصور التذكارية وإطلاق الألعاب النارية والشماريخ ابتهاجاً واحتفالاً بالعيد وسط تشديدات أمنية واحترازية ومشاركة من المسلمين، وأطلق الأطفال والشباب الألعاب النارية والشماريخ فى الهواء.

وتجمع المارة بالشوارع لمشاهدة الاحتفالات والألعاب النارية بالمنطلقة من جميع الاتجاهات، مبديين إعجابهم بالاحتفالات والأشكال التى ترسمها الألعاب النارية فى السماء، وخاصة بالشوارع والميادين احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، وتقدموا بالتهنئة لجيرانهم وأهالى المدينة بقدوم أعيادهم.

وكانت قد احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، أمس الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية ومشاركة محدودة من آباء الكهنة وخورس الشمامسة فقط، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وترأس نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد الذى أقيم بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأرمنت الوابورات، وشاركه فى الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص انجيلوس منقريوس، والقس دوماديوس عبد السيد، والقس هدرا لطفي، والقس أنطونيوس صدقي، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد، والتى انتهت فى الساعات الأولى من يوم العيد.

وفى السياق نفسه، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء عصام يسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك فى إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الأحتفال باليلة العيد، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طبقاً للتعليمات جراء الوقاية من فيروس كورونا.

إحتفالات الأقباط بعيد الميلاد في الحدائق والمنتزهات ليلاً
إحتفالات الأقباط بعيد الميلاد في الحدائق والمنتزهات ليلاً

 

توافد الاخوة الاقباط على المتنزهات بمدينة اسنا
توافد الاخوة الاقباط على المتنزهات بمدينة اسنا

 

جانب من الاحتفالات بمدينة اسنا
جانب من الاحتفالات بمدينة اسنا

 

سيلفي احتفالات عيد الميلاد المجيد باسنا
سيلفي احتفالات عيد الميلاد المجيد باسنا

 


عيد الميلاد

الميلاد المجيد

كنيسة الام دولاجى

الاحتفال بعيد الميلاد

كنائس الاقصر

كورونا

فيروس كورونا

اخبار المحافظات

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