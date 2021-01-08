احتفالات الأقباط بعيد الميلاد فى الحدائق والمنتزهات ليلاً بالأقصر.. صور

وكانت قد احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، أمس الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية ومشاركة محدودة من آباء الكهنة وخورس الشمامسة فقط، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وترأس نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد الذى أقيم بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأرمنت الوابورات، وشاركه فى الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص انجيلوس منقريوس، والقس دوماديوس عبد السيد، والقس هدرا لطفي، والقس أنطونيوس صدقي، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد، والتى انتهت فى الساعات الأولى من يوم العيد.

وفى السياق نفسه، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء عصام يسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك فى إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الأحتفال باليلة العيد، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طبقاً للتعليمات جراء الوقاية من فيروس كورونا.