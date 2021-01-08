إيطاليا تسجل 620 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 620 وفاة جديدة و17533 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع في الوفيات وانخفاض في الإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 414 وفاة و18020 إصابة حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 77911.. والإصابات إلى 2237900.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد سادس أعلى عدد للوفيات جراء المرض.