إقالة قسرية أو عزل عبر الكونجرس.. شبكة أمريكية تكشف سيناريوهات "عقاب ترامب"

كتبت: نهال أبو السعود

حالة من الغضب تسود دوائر الولايات المتحدة السياسية بعد يومين من اقتحام مبني الكونجرس من قبل أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتباره "المحرض الرئيسي" بحسب وسائل إعلام أمريكية وساسة من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب جو بايدن.

وبحسب تقرير نشرته "بي بي إس"، الأمريكية يناقش الديمقراطيين سبل عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتبقي في ولايته 12 يوماً ، تفصل الأمريكيين عن حفل التنصيب الذي يحل 20 يناير، وتبدأ معه ولاية جو بايدن رسمياً.

ومن المقرر أن يعقد أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين اجتماعًا حزبيا، وهو الأول منذ الأحداث يوم الأربعاء ‏في مبنى الكابيتول، وناقشت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي احتمال مساءلة ترامب وعزله مع فريقها، بعد ‏ساعات من إعلانها أن مجلس النواب على استعداد للتصرف إذا لم يطالب نائب الرئيس مايك بنس ‏والمسؤولون الآخرون بالمادة 4 من التعديل الخامس والعشرين – والتي تقضي بالإقالة القسرية لترامب من السلطة من قبل ‏حكومته الخاصة.‏

وعلى الرغم من أن ترامب لديه أقل من أسبوعين في منصبه، إلا أن المشرعين وحتى البعض في إدارته بدأوا ‏مناقشة خيارات إقالته بعد ظهر الأربعاء حيث شجع ترامب حشد مؤيديه في البداية على السير في مبنى الكابيتول ، ‏ثم رفض إدانة الاعتداء العنيف بقوة وبدا أنه يبرره.

وقالت النائبة كاثرين كلارك ، وهي عضو في القيادة الديمقراطية في مجلس النواب ، إن التحركات الإجرائية قد ‏تسمح لهم بالتحرك بشكل أسرع بكثير مما فعلوه في محاكمة ترامب العام الماضي.‏

دعت بيلوسي والزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ ، تشاك شومر ، حكومة ترامب إلى استدعاء التعديل ‏الخامس والعشرين للدستور لإجبار ترامب على ترك منصبه قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 ‏يناير متحديه العديد من أعضاء مجلس الوزراء بالاسم ، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ‏ستيف منوشين.‏

وسألت بيلوسي: "هل يقفون إلى جانب هذه الأعمال؟ هل هم مستعدون للقول إن هذا الرجل الخطير لن ‏يلحق المزيد من الضرر ببلدنا خلال الـ 13 يومًا القادمة؟ ..هل تضمنون ذلك؟"‏

وألقى معظم الديمقراطيين والعديد من الجمهوريين اللوم مباشرة على ترامب بعد أن اقتحم مئات المحتجين ‏الذين يحملون أعلام ترامب وملابسه مبنى الكابيتول يوم الأربعاء وتسببوا في دمار وعمليات إجلاء جماعية، ‏وكان الرئيس قد حث أنصاره على الاحتجاج حيث كان الكونجرس يعد الأصوات الانتخابية التي أكدت فوز ‏جو بايدن.