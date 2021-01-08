إغلاق قاعة أفراح و150 محلا مخالفا لإجراءات كورونا ببنى سويف.. صور

بنى سويف _ هانى فتحى

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء وليد البيلي، قاعة أفراح و150 محلا مخالفا، لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترزاية لفيروس كورونا.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف قد فضت حفل زفاف بأحد قاعات الأفراح بمدينة بني سويف العاصمة، مساء أمس الخميس، وغلق إداري للقاعة، على خلفية مخالفة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ومنع التجمعات سواء قاعة أفراح أو سرادقات عزاء.

كما أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، 150 محلا ما بين محلات ومطاعم وكافيهات ومقاهي وصالون حلاقة وقاعة أفراح، لعدم لإتباع تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالغلق وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حملة مكبرة في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمتابعة المحلات والكافيهات والمقاهي والالتزام بمواعيد الغلق بمركز ومدينة بني سويف، حيث شارك في الحملة كلا من، عبد الحي سيد، ونادي مرداش نائبي رئيس المدينة، ومحمد رياض مساعد رئيس المدينة، وفتحي طايع، مدير شئون المناطق ورؤساء المناطق ورؤساء القري.



إغلاق قاعة أفراح ببنى سويف



تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق المحلات ببنى سويف