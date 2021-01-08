اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 87.42 مليون والوفيات مليون و888982

الجمعة، 08 يناير 2021 06:51 ص
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 87.42 مليون والوفيات مليون و888982 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 87.42 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و888982 وفاة.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

   

    وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    

  الدول والمناطق   إجمالى الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة

 الولايات المتحدة      361143            21222798

      الهند            150336            10395278

     البرازيل          198974            7873830

      روسيا            60457             3332142

 المملكة المتحدة       78464             2889419

      فرنسا            66565             2705618

      تركيا            22264             2296102

     إيطاليا           77291             2220361

     إسبانيا           51675             2024904

     ألمانيا           38469             1857505

                     

    - وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:  

   

    الدول وترتيبها      عدد الوفيات  عدد الإصابات

  26 - العراق      12869        600755

       34- المغرب          7645         448678

       36 - السعودية       6278         363485

                                    

       39 - الأردن         3968         304071

                                    

     45 -        694          221754

       الإمارات                     

      50 -  لبنان          1566         204699

        

    المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

 


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