إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 87.42 مليون والوفيات مليون و888982

أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 87.42 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و888982 وفاة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 361143 21222798
الهند 150336 10395278
البرازيل 198974 7873830
روسيا 60457 3332142
المملكة المتحدة 78464 2889419
فرنسا 66565 2705618
تركيا 22264 2296102
إيطاليا 77291 2220361
إسبانيا 51675 2024904
ألمانيا 38469 1857505
- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 - العراق 12869 600755
34- المغرب 7645 448678
36 - السعودية 6278 363485
39 - الأردن 3968 304071
45 - 694 221754
الإمارات
50 - لبنان 1566 204699
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.
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