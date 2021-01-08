إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 87.42 مليون والوفيات مليون و888982

(رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 87.42 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و888982 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 361143 21222798

الهند 150336 10395278

البرازيل 198974 7873830

روسيا 60457 3332142

المملكة المتحدة 78464 2889419

فرنسا 66565 2705618

تركيا 22264 2296102

إيطاليا 77291 2220361

إسبانيا 51675 2024904

ألمانيا 38469 1857505

- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق 12869 600755

34- المغرب 7645 448678

36 - السعودية 6278 363485

39 - الأردن 3968 304071

45 - 694 221754

الإمارات

50 - لبنان 1566 204699

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.