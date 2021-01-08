إزالة حالتى تعدى على الأراضى الزراعية بالباجور وأشمون فى المنوفية .. صور

المنوفية - محمد فتحى

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية، واسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، ومنعاً لإستغلال الظروف الراهنة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية.

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملاتها في التصدي بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على الأراضي الزراعية بقرية المقاطع بناحية مناوهلة بمركز ومدينة الباجور على مساحة 280م2 عبارة عن بناء بالطوب الأبيض، وتم إحالة المتعدين الى النيابة العسكرية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

كما تم ضبط أعمال بناء بأحد العقارات بحي غرب شبين الكوم بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالسماح بالبناء حتى الدور الرابع، وتم التحفظ على مواد البناء و صاحب العقار وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين .

وفى ذات السياق، صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة، بأنه تم تنفيذ إزالة في المهد لحالة تعدى بكفر الهجرس بناحية أشمون على مساحة 100م2 بما يعادل 14 سهم عبارة عن طوب بلوك وأسمنت، مؤكدا على حماية الأراضي بالمديرية بدوام المتابعة لرصد أي حالة تعدى على الأراضي الزراعية واتخاذ الاجراءات الفورية حيال المتعدين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن استرداد أراضي الدولة و إنفاذ القانون

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية بضرورة إتخاذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية والمتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة مع إستمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة .