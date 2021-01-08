إزالة تشوينات بأراضى زراعية ومنزل أيل للسقوط بالشرقية .. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون فى التصدى لأى محاولات للبناء المخالف، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار أعمال اللجان الدورية المشكلة للمرور علي الأراضي الزراعية والمناطق السكنية، لضبط أى محاولات للبناء العشوائي وبدون الحصول على تراخيص قانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات بالمركز بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحة 150متر، وتمت الإزالة حتي مستوى سطح الأرض، فضلاً عن إزالة تشوينات علي الأرض الزراعية بناحية الوحدات المحلية بسعود وقهبونة وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع قسم الشرطة، بتنفيذ إزالة لمنزل مكون من طابقين وغير مأهول بالسكان بمنطقة منية المكرم بالمدينة، وذلك بعد انهيار أجزاء منه، وتم تأمين الموقع والاطمئنان على عدم وجود أى تداعيات ناتجة عن انهيار المنزل سواء بالأرواح أو المنشآت أو المبانى المجاورة وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الارض.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر ابراهيم العايدي والجمعية الزراعية، حملة لإزالة سور من الطوب الدبش الأبيض بطول 6 متر طولي، وتمت الإزاله كلياً في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.