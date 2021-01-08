إزالة الإشغالات والباعة الجائلين لمنع التجمعات العشوائية بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، أنه تم شن حملة لإزالة العشوائيات المخالفة بالطرق العامة والرئيسية بالمدينة، وكذلك الباعة الجائلين.

استهدفت الحملة حسب بيان من مجلس المدينة شوارع الاستاد والشارع الخلفى والشارع الرئيسى من خلال حملة مكبرة، وذلك بهدف منع التجمعات العشوائية فى إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا الوبائي.

أوضحت رئيس المدينة، أنه تم عمل محاضر للمخالفين بالشوارع، ورفع كافة أنواع إشغالات الطريق التى تحتل الأرصفة، والتى تعيق حركة سير المواطنين، وتساعد على زيادة التجمعات فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت رئيس المدينة، إلى ضرورة شن الحملات المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق وفض التجمعات وذلك فى ضوء الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية للوقاية من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

وكلفت إدارة المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية وإدارة منظومة النظافة بتكثيف أعمال المتابعة وأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتطهير والتعقيم للشوارع والأسواق والسويقات بعد فضها باستخدام المطهرات بالنسب التى أقرتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروسات وتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقامت رئيس مدينة سفاجا بالمرور على الشوارع الرئيسية والفرعية للوقوف على تغطية كافة غرف المرافق العامة وأغطية الصرف الصحى لمنع انتشار الأوبئة ورفع كافة الإشغالات.

حملة لازالة الاشغالات بسفاجا