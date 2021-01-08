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أوقاف شمال سيناء تكثف حملات التفتيش لمتابعة الإجراءات الوقائية بالمساجد

الجمعة، 08 يناير 2021 02:14 م
أوقاف شمال سيناء تكثف حملات التفتيش لمتابعة الإجراءات الوقائية بالمساجد تعقيم المساجد
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، تكثيف عمل لجان التفتيش والمتابعة لكافة المساجد، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمساجد المحافظة.

وقامت لجان المتابعة والتفتيش بالمديرية والإدارات، بتكليف الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم مدير مديرية أوقاف شمال سيناء بتكثيف المرور على مساجد المحافظة لمتابعة مدى تطبيق والتزام رواد المساجد والعاملين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة واصطحاب سجادة الصلاة والالتزام بعلامات التباعد مع الاستمرار فى غلق دورات المياه والتعقيم اليومى للمساجد.

ونبهت أوقاف شمال سيناء على كافة أئمة المساجد بضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة بشأن الوباء وعدم التهاون فيها ضمانا لسلامة رواد المساجد والعاملين بها من ناحية وحرصا على بقاء المساجد مفتوحة للصلاة وإقامة الشعائر من ناحية أخرى.

 

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