أوقاف دمياط تواصل حملات تطهير وتعقيم المساجد.. صور

دمياط _ معتز الشربينى

واصلت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها اليوم الجمعة، قبل وبعد أداء صلاة الجمعة، مع التأكيد على التزام جميع المصلين بإتباع الإجراءات الإحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

ويؤكد الشيخ محمد سلامة مدير عام أوقاف دمياط،أن مديرية أوقاف دمياط وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي تليق بها، حفاظا على صحة وسلامة المصلين والعاملين بالمساجد.

وناشد مدير عام الأوقاف، المصلين بضرورة اتباع التعليمات الاحترازية والحفاظ على المساجد، ومنع فتح أية دور مناسبات او دورات مياه تابعة للمساجد، تنفيذا لتعليمات وزارة الأوقاف.



حملات تطهير وتعقيم المساجد في دمياط



حملات تطهير وتعقيم المساجد في دمياط



حملات تطهير وتعقيم المساجد في دمياط