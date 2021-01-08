أوقاف المنوفية: مساجد المحافظة طبقت الإجراءات الاحترازية ولا توجد مخالفات

المنوفية - محمد فتحى

أكد أحمد عبد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة بالمساجد على مستوى المحافظة بأكملها .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن صلاة الجمعة تمت اليوم وسط إجراءات احترازية على أعلى مستوى لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا .

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد قرر تخصيص90% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا و10% لحالات الطوارئ فضلا عن تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن حالات الكورونا لمدة 24 ساعة جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم باللجنة العليا لمواجهة كورونا بحضور وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالي للفيروس.

حيث وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة لمرضى كورونا بالمستشفيات العامة والمركزية بالتنسيق مع المستشفى التعليمى والجامعى لاستقبال المرضى المصابين بأمراض اخرى فضلاً عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات وتحويل المرضى الى المراكز والوحدات الصحية وتفعيل العمل بعربات القوافل العلاجية للكشف بدلا من المستشفيات مع إستمرار عمل الطوارئ والاستقبال للحوادث فقط .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه سيتم وقف قوائم الانتظار على العمليات الباردة واستمرار صرف علاج نفقة الدولة لمدة ثلاثة شهور مشيرا الى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي بين المواطنين لتفادى الاصابة بفيروس كورونا .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على تفعيل الخط الساخن لتلقى اتصالات مصابي الكورونا والتنسيق لهم من خلال مديرية الصحة على الخط الساخن لرقم : 15562 وكذا على غرفة عمليات المحافظة على الارقام الاتية : 2222035ـ 2224899ـ 2239804 طوارئ مديرية الصحة 0482176140 ، والخط الساخن لوزارة الصحة على رقم 105 ـ 15335.