أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الهرامشة بالزينية بحرى.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر اليوم الجمعة، مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها بالجهود الذاتية، وهو مسجد الهرامشة الجديد بجزيرة الهرامشة بقرية الزينية بحرى بمركز ومدينة الزينية، وذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

حضر افتتاح المسجد كلا من قيادات الدعوة، وعلى رأسهم الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، والشيخ عبدالستار إبراهيم أبوالحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ على صديق أمير مدير إدارة أوقاف الزينية، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، والعديد من المواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، وكانت بعنوان "إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل تقدم الأمم"، وقد بين فيها أن إتقان العمل هو من أفضل الواجبات ولذلك فقد مدح الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين، حيث اإنهم كانوا أصحاب حرف، مضيفا أن الإتقان هو وسيلة لتقدم ورقى الأمم.

وأوضح مدير المديرية، أن المساجد التى قامت المديرية بافتتاحها فى أماكن مختلفة ومتنوعة، وأن دل هذا على شىء فإنما يدل على مدى الحرص الذى توليه وزارة الأوقاف ممثلة فى مديرية أوقاف الاقصر وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة فى بذل الغالى فى سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذى ارتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح.



الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل أوقاف الأقصر