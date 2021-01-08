أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الهرامشة بالزينية بحرى.. صور

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر اليوم الجمعة، مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها بالجهود الذاتية، وهو مسجد الهرامشة الجديد بجزيرة الهرامشة بقرية الزينية بحرى بمركز ومدينة الزينية، وذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
حضر افتتاح المسجد كلا من قيادات الدعوة، وعلى رأسهم الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، والشيخ عبدالستار إبراهيم أبوالحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ على صديق أمير مدير إدارة أوقاف الزينية، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، والعديد من المواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.
وألقى خطبة الجمعة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، وكانت بعنوان "إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل تقدم الأمم"، وقد بين فيها أن إتقان العمل هو من أفضل الواجبات ولذلك فقد مدح الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين، حيث اإنهم كانوا أصحاب حرف، مضيفا أن الإتقان هو وسيلة لتقدم ورقى الأمم.
وأوضح مدير المديرية، أن المساجد التى قامت المديرية بافتتاحها فى أماكن مختلفة ومتنوعة، وأن دل هذا على شىء فإنما يدل على مدى الحرص الذى توليه وزارة الأوقاف ممثلة فى مديرية أوقاف الاقصر وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة فى بذل الغالى فى سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذى ارتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح.
الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل أوقاف الأقصر
مسجد الهرامشة
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