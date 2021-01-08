اليوم السابع
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أب يحمل ابنه المريض أعلى مبنى مستشفى جامعة طنطا لمشاهدة مباراة.. صور

الجمعة، 08 يناير 2021 09:58 م
أب يحمل ابنه المريض أعلى مبنى مستشفى جامعة طنطا لمشاهدة مباراة.. صور أب يحمل نجله المريض
الغربية مصطفى عادل

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حمل مواطن نجله الصغير المريض، وصعد به أعلى سطح مستشفى جامعة طنطا، لمشاهدة مباراة طنطا ومنتخب السويس فى دورى القسم الثانى.

وحرص المواطن، على مشاركة نجله متعة متابعة المباراة وإدخال الفرحة على قلبه وهو يشاهد المباراة وكأنه بالمدرجات، وعقب انتهاء المباراة اصطحب المواطن نجله ونزلا من أعلى السطح مرة أخرى.\

الأب ونجله يتابعان المباراة
الأب ونجله يتابعان المباراة

 

الأب ونجله
الأب ونجله

 

الأب يحمل نجله
الأب يحمل نجله

 

جانب من المباراة
جانب من المباراة

 

جانب من حمل الأب لنجله للاستمتاع بالمباراة
جانب من حمل الأب لنجله للاستمتاع بالمباراة

 

جانب من مشاهدة المباراة
جانب من مشاهدة المباراة

 

الأب والابن فوق المستشفى
الأب والابن فوق المستشفى

 


مباراة طنطا

منتخب السويس

السويس

دوري الدرجة الثانية

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