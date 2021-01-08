أب يحمل ابنه المريض أعلى مبنى مستشفى جامعة طنطا لمشاهدة مباراة.. صور

الغربية مصطفى عادل

حمل مواطن نجله الصغير المريض، وصعد به أعلى سطح مستشفى جامعة طنطا، لمشاهدة مباراة طنطا ومنتخب السويس فى دورى القسم الثانى.

وحرص المواطن، على مشاركة نجله متعة متابعة المباراة وإدخال الفرحة على قلبه وهو يشاهد المباراة وكأنه بالمدرجات، وعقب انتهاء المباراة اصطحب المواطن نجله ونزلا من أعلى السطح مرة أخرى.\



الأب ونجله يتابعان المباراة



الأب ونجله



الأب يحمل نجله



جانب من المباراة



جانب من حمل الأب لنجله للاستمتاع بالمباراة



جانب من مشاهدة المباراة