FBI يطلب من الأمريكيين تقديم أى معلومات تحدد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس

كتب أحمد عرفة

طلب مكتب التحقيقات الفيدرالى من الأمريكيين تقديم أى معلومات تساعد فى تحديد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس، وفقا لمصادر إعلامية.

فى وقت سابق، أعرب عدد كبير من السياسيين والمسئولين الأوروبيين عن قلقهم بعد أعمال العنف الشديدة التي جرت في الكونجرس الأمريكى منذ مساء أمس، الأربعاء، والتي تم وصفها بمخزية ومزعجة للغاية، وذلك بعد أن اقتحم أنصار دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي، واشتبكوا مع الشرطة في واشنطن وسط محاولة لإلغاء الهزيمة الانتخابية للرئيس الأمريكي، وترتب عليها وفاة اشخاص بالرصاص.

وجاء خرق مبنى الكونجرس الأمريكي عندما كان أعضاء الكونجرس في خضم فرز أصوات الهيئة الانتخابية، وهي الخطوة الأخيرة نحو التصديق على فوز جو بايدن.