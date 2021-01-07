اليوم السابع
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FBI يطلب من الأمريكيين تقديم أى معلومات تحدد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس

الخميس، 07 يناير 2021 05:07 م
FBI يطلب من الأمريكيين تقديم أى معلومات تحدد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس أحدث العنف بالكونجرس
كتب أحمد عرفة

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طلب مكتب التحقيقات الفيدرالى من الأمريكيين تقديم أى معلومات تساعد فى تحديد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس، وفقا لمصادر إعلامية.

فى وقت سابق، أعرب عدد كبير من السياسيين والمسئولين الأوروبيين عن قلقهم بعد أعمال العنف الشديدة التي جرت في الكونجرس الأمريكى منذ مساء أمس، الأربعاء، والتي تم وصفها بمخزية ومزعجة للغاية، وذلك بعد أن اقتحم أنصار دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي، واشتبكوا مع الشرطة في واشنطن وسط محاولة لإلغاء الهزيمة الانتخابية للرئيس الأمريكي، وترتب عليها وفاة اشخاص بالرصاص.

وجاء خرق مبنى الكونجرس الأمريكي عندما كان أعضاء الكونجرس في خضم فرز أصوات الهيئة الانتخابية، وهي الخطوة الأخيرة نحو التصديق على فوز جو بايدن.

 


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