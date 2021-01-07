وكيل صحة البحر الأحمر يعقد اجتماعا مع مديرى المستشفيات الخاصة.. اعرف التفاصيل

عقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعا بديوان عام المديرية بمدينة الغردقة، مع مديري ومسئولي المستشفيات الخاصة بالمحافظة، لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد Covid-19 داخل المستشفيات الخاصة، وكذلك للتنسيق علي مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها بكورونا، وكذلك المؤكدة بأقسام العزل بالمستشفيات الخاصة وتواجد الفريق الطبى والالتزام بالواقيات الشخصية والالتزام بمعايير مكافحة العدوى والالتزام بخطوط سير المريض والطاقم الطبى والالتزام ببرتوكول العلاج المعتمد من اللجنة العلمية بوزارة الصحة ومراجعة اللجنة العلمية الفرعية بالمديرية حال الحاجة.
وأكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة متابعة توافر الأكسجين بالمستشفيات، والتأكد من معرفة القائمين بالعمل وإجراءات متابعه منظومة الأكسجين، ومتابعة السجلات بالمستشفيات الموضح بها حالات العزل المنزلي التي تم الكشف عليها بعيادات الفرز وأسباب اختيار الأطباء للعزل المنزلي، وموضح به وجود عوامل خطورة من عدمه، ومتابعة حالات العزل المنزلى من خلال فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالمديرية، والتأكد من عدم تدهور الحالات بالمنزل.
حضر الاجتماع الدكتورة نرمين ناجى، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد النجار، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتورة دعاء ابو القاسم مدير إدارة مكافحة العدوى.
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