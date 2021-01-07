وكيل صحة البحر الأحمر يعقد اجتماعا مع مديرى المستشفيات الخاصة.. اعرف التفاصيل

وأكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة متابعة توافر الأكسجين بالمستشفيات، والتأكد من معرفة القائمين بالعمل وإجراءات متابعه منظومة الأكسجين، ومتابعة السجلات بالمستشفيات الموضح بها حالات العزل المنزلي التي تم الكشف عليها بعيادات الفرز وأسباب اختيار الأطباء للعزل المنزلي، وموضح به وجود عوامل خطورة من عدمه، ومتابعة حالات العزل المنزلى من خلال فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالمديرية، والتأكد من عدم تدهور الحالات بالمنزل.

حضر الاجتماع الدكتورة نرمين ناجى، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد النجار، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتورة دعاء ابو القاسم مدير إدارة مكافحة العدوى.