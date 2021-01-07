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وفيات فيروس كورونا بالبرازيل تتجاوز 200 ألف حالة

الخميس، 07 يناير 2021 11:55 م
وفيات فيروس كورونا بالبرازيل تتجاوز 200 ألف حالة كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوز الـ200 ألف حالة، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أدرجت حكومة البرازيل مجموعة من المجموعات الجديدة ذات الأولوية، مثل السجناء والمشردين، لتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، فى إطار خطة التطعيم لبلد أمريكا اللاتينية، وفقا لوكالة "أوروبا بريس".

وأشارت الوكالة إلى أن السجناء والمشردين ينضمون إلى العاملين الصحيين والعاملين فى السجون، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ، والسكان الأصليين ، بالاضافة إلى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة ، بجانب المدرسين والمهنين من قوات الأمن وموظفى السجون .

 

 


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إصابات

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كوفيد 19

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