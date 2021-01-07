وفد حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية يزور شاب واقعة التنمر بمنزله.. صور

أوفد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وفد يمثله ضباط قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إلى قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير، لزيارة محمد مصطفى شاب واقعة التنمر، لتقديم الدعم المعنوى له وهدية متواضعة من القطاع.

فيما نال ذلك استحسان الأهالى وأقارب الشاب، وقاموا بالتعبير عن شكرهم للأجهزة الأمنية، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع وفد حقوق الإنسان.

تعود أحداث الواقعة ليوم الأحد الماضى، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صور لواقعة تنمر من شاب من ذوى القدرات الخاصة وربطه على باب حديدى بقرية "الصورة" بكفر صقر، وتبين أن وراء الواقعة كلًا من: "أ.م" 25 عامًا، نجار مسلح، و صديقه "م.ص" 22 عامًا، نجار مُسلح، الذي قام بالتصوير، وتم ضبطهما من قبل ضباط مباحث كفر صقر، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت بمعرفة محمد علاء، وكيل النائب العام، برئاسة محمد العطوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس المتهمان أربعة أيام على ذمة التحقيقات