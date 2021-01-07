اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يناير 2021 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفد حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية يزور شاب واقعة التنمر بمنزله.. صور

الخميس، 07 يناير 2021 11:59 ص
وفد حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية يزور شاب واقعة التنمر بمنزله.. صور قطاع حقوق الإنسان يزور شاب واقعة التنمر
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوفد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وفد يمثله ضباط قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إلى قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير، لزيارة محمد مصطفى شاب واقعة التنمر، لتقديم الدعم المعنوى له وهدية متواضعة من القطاع.

فيما نال ذلك استحسان الأهالى وأقارب الشاب، وقاموا بالتعبير عن شكرهم للأجهزة الأمنية، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع وفد حقوق الإنسان.

تعود أحداث الواقعة ليوم الأحد الماضى، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صور لواقعة تنمر من شاب من ذوى القدرات الخاصة وربطه على باب حديدى بقرية "الصورة" بكفر صقر، وتبين أن وراء الواقعة كلًا من: "أ.م" 25 عامًا، نجار مسلح، و صديقه "م.ص" 22 عامًا، نجار مُسلح، الذي قام بالتصوير، وتم ضبطهما من قبل ضباط مباحث كفر صقر، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت بمعرفة محمد علاء، وكيل النائب العام، برئاسة محمد العطوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس المتهمان أربعة أيام على ذمة التحقيقات

قطاع حقوق الإنسان يزور شاب واقعة التنمر (1)
قطاع حقوق الإنسان يزور شاب واقعة التنمر 

قطاع حقوق الإنسان يزور شاب واقعة التنمر (2)
قطاع حقوق الإنسان يزور شاب واقعة التنمر 

قطاع حقوق الإنسان يزور شاب واقعة التنمر (3)
قطاع حقوق الإنسان يزور شاب واقعة التنمر 

قطاع حقوق الإنسان يزور شاب واقعة التنمر (4)
قطاع حقوق الإنسان يزور شاب واقعة التنمر

قطاع حقوق الإنسان يزور شاب واقعة التنمر (5)
قطاع حقوق الإنسان يزور شاب واقعة التنمر 

 


قرية الصورة

مركز شرطة كفر صقر

التنمر

التنمر على شاب بالشرقية

محافظة الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تداول فيديو لتنمر شباب على معاق ذهنيا بالدقهلية.. ومسئولون: جار التحقيق بالواقعة

الأربعاء، 06 يناير 2021 07:19 م

القبض على شقيقين متهمين بالتنمر على المواطنين فى الجيزة

الأربعاء، 06 يناير 2021 02:11 م

ضبط المتهمين بالتنمر على معاق ذهنيا بكفر الشيخ

الثلاثاء، 05 يناير 2021 12:34 ص

فيديو وصور.. تفاصيل قيام نجار مسلح بتعليق شاب من ذوى القدرات الخاصة على بوابة حديد تنمرًا عليه فى الشرقية.. الأمن يضبط المتهم وصديقه لقيامه بالتصوير بعد دقائق من الواقعة.. والنيابة العامة تأمر بحبسهما 4 أيام

الأحد، 03 يناير 2021 10:00 م

حبس المتهمين بواقعة التنمر على شخص من ذوى القدرات وتعليقه على بوابة بالشرقية

الأحد، 03 يناير 2021 03:18 م

تفاصيل ضبط المتهمين بالتنمر على شاب من ذوي القدرات الخاصة بالشرقية

الأحد، 03 يناير 2021 01:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة