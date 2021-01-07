وسائل إعلام تكشف هوية قتيلة احتجاجات الكونجرس

كتب: أحمد علوى

كشفت العديد من وسائل الإعلام بما في ذلك قناة فوكس نيوز هوية السيدة التى قتلت بالرصاص فى منبى الكابيتول الامريكى، وهي من أنصار دونالد ترامب.

وقال قائد شرطة واشنطن إن المرأة التي قتلت الأربعاء بعد مشاركتها في العنف في مجمع الكونجرس قتلت برصاص شرطة الكابيتول هيل.

أفادت وسائل إعلام أميركية أن من أشد المؤيدين للرئيس دونالد ترامب ، واسمها أشلي بابيت وتعيش في منطقة سان دييجو بجنوب كاليفورنيا.

كانت جزءًا من مجموعة من المتظاهرين الذين عاثوا الفوضى في مبنى الكابيتول هيل حيث بدأ المسؤولون المنتخبون يشهدون على فوز الديمقراطي جو بايدن.

وقال في مؤتمر صحفي إن " ضباط بالزي الرسمي من شرطة الكابيتول تصدوا لهم وفي إحدى المرات استخدم أحدهم سلاح خدمته " ولمسها. الشيف روبرت كونتي. أعلنت وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.

وأضاف أنه تم فتح تحقيق داخلي في هذا " الحادث المأساوي ".