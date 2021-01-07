اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يناير 2021 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وسائل إعلام تكشف هوية قتيلة احتجاجات الكونجرس

الخميس، 07 يناير 2021 11:57 ص
وسائل إعلام تكشف هوية قتيلة احتجاجات الكونجرس الشرطة الامريكية
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

كشفت العديد من وسائل الإعلام بما في ذلك قناة فوكس نيوز هوية السيدة التى قتلت بالرصاص فى منبى الكابيتول الامريكى، وهي من أنصار دونالد ترامب.

 

وقال قائد شرطة واشنطن إن المرأة التي قتلت الأربعاء بعد مشاركتها في العنف في مجمع الكونجرس قتلت برصاص شرطة الكابيتول هيل.

 

أفادت وسائل إعلام أميركية أن من أشد المؤيدين للرئيس دونالد ترامب ، واسمها أشلي بابيت وتعيش في منطقة سان دييجو بجنوب كاليفورنيا.

 

كانت جزءًا من مجموعة من المتظاهرين الذين عاثوا الفوضى في مبنى الكابيتول هيل حيث بدأ المسؤولون المنتخبون يشهدون على فوز الديمقراطي جو بايدن.

 

وقال في مؤتمر صحفي إن " ضباط بالزي الرسمي من شرطة الكابيتول تصدوا لهم وفي إحدى المرات استخدم أحدهم سلاح خدمته " ولمسها. الشيف روبرت كونتي. أعلنت وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.

 

وأضاف أنه تم فتح تحقيق داخلي في هذا " الحادث المأساوي ".

 


اقتحام الكونجرس

تنصيب بايدن

عزل ترامب

capitol

Capitol Hill

مظاهرات واشنطن

مظاهرات الكونجرس

حظر تجول

الشرطة الامريكية

اخبار أمريكا

دونالد ترامب

جو بايدن

تنصيب بايدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة