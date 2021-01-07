وزير العدل الأمريكى بالوكالة: مقتحمو الكونجرس سيتحملون نتيجة أفعالهم كاملة

كتب أحمد عرفة

أكد وزير العدل الأمريكى بالوكالة، أن مقتحمى الكونجرس سيتحملون نتيجة أفعالهم كاملة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالى من الأمريكيين تقديم أى معلومات تساعد فى تحديد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومى الأمريكى على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".