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وزير العدل الأمريكى السابق ويليام بار: سلوك ترامب خيانة لمنصبه وأنصاره

الخميس، 07 يناير 2021 06:37 م
وزير العدل الأمريكى السابق ويليام بار: سلوك ترامب خيانة لمنصبه وأنصاره ترامب
كتب أحمد عرفة

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نقلت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، عن وزير العدل الأمريكي السابق ويليام بار تأكيده أن سلوك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب خيانة لمنصبه وأنصاره.

وفى وقت سابق طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أي معلومات تساعد في تحديد هوية مثيري الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومي الأمريكي على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما ووجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".


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