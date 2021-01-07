وأضافت باتيل - في تصريحات أوردتها صحيفة (ذي إندبندنت) البريطانية اليوم الخميس، أن ترامب فشل في إدانة العنف الذي تسبب به المتظاهرون وأن تصريحاته التي أدلى بها أمس ساعدت في إشعال فتيل العنف، كما لم يقم ترامب بأي شئ على الإطلاق لوقف تصعيد الأمر، مؤكدةً أنه لا يوجد مبرر للعنف.



وجاءت تصريحات باتيل بعدما وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أحداث العنف التي وقعت أمس /الأربعاء/ في واشنطن بأنها "مشينة" إلا أنه لم ينتقد ترامب مباشرة وقال: "الولايات المتحدة تساند الديمقراطية في أنحاء العالم ويتعين أن يتم نقل السلطة الآن بطريقة سلمية ومنظمة".