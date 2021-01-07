نيويورك تايمز: ترامب يريد إصدار عفو عن نفسه

رويترز

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث مع مساعديه في الأسابيع الأخيرة عن أنه يريد إصدار عفو عن نفسه.

يذكرأن ، طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكى بعزل ترامب من منصبه فورا بموجب التعديل 25 بالدستور، واتهمت بيلوسى، اليوم/ الخميس/ الرئيس دونالد ترامب بتحريض أنصاره على "تمرد مسلح" ضد الولايات المتحدة، وأضافت بيلوسي، في خطاب بالعاصمة واشنطن، أن الرئيس ترامب ارتكب "اعتداءً لا يوصف على أمتنا وشعبنا".

ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي ترامب إلى إقالة الأخير باستخدام التعديل 25 من الدستور،وقالت بيلوسي إنه إن لم يفعل نائب الرئيس ذلك فإن الكونجرس ربما يفعل هذا الأمر.

كما دعا النائب الجمهوري الأمريكي عن ولاية إلينوى، آدم كينزينجر، إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور لإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه، وقال كينزينجر - في فيديو نشره عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم /الخميس/ - إنه بات من الواضح أمس أن ترامب "تخلى عن واجبه في حماية الشعب الأمريكي وبيت الشعب".