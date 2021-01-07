اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يناير 2021 11:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: ترامب يريد إصدار عفو عن نفسه

الخميس، 07 يناير 2021 10:13 م
نيويورك تايمز: ترامب يريد إصدار عفو عن نفسه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث مع مساعديه في الأسابيع الأخيرة عن أنه يريد إصدار عفو عن نفسه.

يذكرأن ، طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكى بعزل ترامب من منصبه فورا بموجب التعديل 25 بالدستور، واتهمت بيلوسى، اليوم/ الخميس/ الرئيس دونالد ترامب بتحريض أنصاره على "تمرد مسلح" ضد الولايات المتحدة، وأضافت بيلوسي، في خطاب بالعاصمة واشنطن، أن الرئيس ترامب ارتكب "اعتداءً لا يوصف على أمتنا وشعبنا".

ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي ترامب إلى إقالة الأخير باستخدام التعديل 25 من الدستور،وقالت بيلوسي إنه إن لم يفعل نائب الرئيس ذلك فإن الكونجرس ربما يفعل هذا الأمر.

كما دعا النائب الجمهوري الأمريكي عن ولاية إلينوى، آدم كينزينجر، إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور لإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه، وقال كينزينجر - في فيديو نشره عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم /الخميس/ - إنه بات من الواضح أمس أن ترامب "تخلى عن واجبه في حماية الشعب الأمريكي وبيت الشعب".

وأضاف آدم كينزينجر أن ترامب "أثار المشاعر" التي "أشعلت التمرد"، مشيراً إلى أنه "حان الوقت لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين وإنهاء هذا الكابوس"، وجاءت تلك الدعوة غداة أعمال شغب قام بها أنصار ترامب في مبنى الكونغرس أثناء المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص.

 


دونالد ترامب

أمريكا

عزل ترامب

بيلوسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بايدن: ترامب كان يعامل وزير العدل كما لو أنه المحامى الخاص به

الخميس، 07 يناير 2021 09:23 م

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تطالب بعزل ترامب من منصبه فورا

الخميس، 07 يناير 2021 09:18 م

مايكل مورجان: مشكلة ترامب لسانه وأصابعه.. ولا أستبعد مقاضاته

الخميس، 07 يناير 2021 09:28 م

بايدن يفتح النار على ترامب: كان يعامل وزير العدل كما لو أنه المحامى الخاص به.. ولغته تشبه الديكتاتوريين وساعد فى توجيه إهانات لمؤسساتنا الوطنية.. ويؤكد: مهاجمو الكونجرس إرهابيون أرادوا تمزيق الشعب الأمريكى

الخميس، 07 يناير 2021 09:59 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة