كتب أحمد عرفة

أكدت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل وإصابة 13 مدنيا فى قصف حوثى شرق تعز باليمن.

وفى وقت سابق، ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، دعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للحكومة الجديدة، واستنكاره لاستهداف مطار عدن الدولى، معرباً عن تقديره لجهود تحقيق السلام فى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس هادى للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، بحضور نائبه الفريق الركن على محسن صالح.