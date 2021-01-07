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مقتل وإصابة 13 مدنيا فى قصف حوثى شرق تعز باليمن

الخميس، 07 يناير 2021 05:17 م
مقتل وإصابة 13 مدنيا فى قصف حوثى شرق تعز باليمن الحوثيين -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل وإصابة 13 مدنيا فى قصف حوثى شرق تعز باليمن.

 

وفى وقت سابق، ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، دعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للحكومة الجديدة، واستنكاره لاستهداف مطار عدن الدولى، معرباً عن تقديره لجهود تحقيق السلام فى اليمن.

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس هادى للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، بحضور نائبه الفريق الركن على محسن صالح.


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