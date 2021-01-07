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مستوطنون يقتحمون "الأقصى".. والأوقاف الفلسطينية تدين تدنيس مقام النبى موسى

الخميس، 07 يناير 2021 01:52 م
مستوطنون يقتحمون "الأقصى".. والأوقاف الفلسطينية تدين تدنيس مقام النبى موسى مستوطنون ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اقتحم مستوطنون اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في المكان.

وأشارت إلى أن هذه الاقتحامات تأتي بالتزامن مع دعوات إلى أداء طقوس تلمودية سيقودها الحاخام "الياهو ويبر" وعدد من حاخامات جماعات الهيكل المتطرفة.

من جانب أخر أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية تدنيس مجموعة من المستوطنين مقام النبي موسى جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، مشددة على ضرورة المحافظة على الأملاك الوقفية الإسلامية، خاصة في هذه المنطقة النائية.

وطالب وكيل الوزارة حسام أبو الرب - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة بالتراث الإنساني والثقافي بوقف هذه الانتهاكات التي تتواصل على التاريخ والتراث والمقدسات جميعاً سواء في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي وليس آخرها مقام ومسجد النبي موسى.


وكان عدد من المستوطنين المسلحين اقتحموا في وقت سابق اليوم مقام النبي موسى والتقطوا صورا للمكان، ونفذوا جولة استفزازية فيه.

 


مستوطنون

فلسطين

الاوقاف الفلسطينيه

المسجد الاقصى

باحات المسجد الاقصى

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