محكمة فرنسية تقضى بالسجن عام لمطلق رصاص على رجال شرطة فى حى فيلنوف الحساس

أعلن المدعي العام لمنطقة جرونوبل الفرنسية، أن محكمة جرونوبل الجنائية حكمت على رجل يبلغ من العمر 22 عامًا بالسجن لمدة عام واحد ، بما في ذلك أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب إطلاق الرصاص على الشرطة الفرنسية.

وقال إيريك فيلانت المدعي العام في رونوبل في تغريدة على تويتر إن الشاب ، الذي طلب التأجيل خلال مثوله الفوري في 2 ديسمبر أمام المحكمة ، ظل رهن الاحتجاز.

وقد اتهم بالمشاركة في إطلاق النيارن على ضباط الشرطة ، بينما كان يسافر مع شخص آخر على دراجة بخارية في 31 أكتوبر في منطقة لا فيلنوف الحساسة، وتم تحييد الراكب الخلفي للدراجة النارية بنيران الشرطة.

وقدم ستة مسؤولين فرنسيين، لم يصابوا بأذى ، شكوى.

يمكن التعرف على الشاب المشرد والمعروف بالفعل لدى المحاكم بفضل بصمات الأصابع الموجودة على السلاح التذي سقط على الأرض، ويشار إلى انه مطلوب من قبل الشرطة.