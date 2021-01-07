كتب سمير حسنى

وصف رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، العنف في مبنى الكونجرس بأنه مثير للخزي وعمل إجرامي مثل أعمال الشغب الصيف الماضي.





وقال محامي ترامب فى تغريدة عبر حسابه على تويتر: "هذا العنف مدان بأشد العبارات .. ويتعارض مع قيمنا"، وأضاف: "قضيتنا هى الحصول على تصويت نزيه وإنهاء تزوير الناخبين قبل أن يصبح تكتيكًا دائمًا للحزب الديمقراطى".

ووافق مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين في جلستهما المشتركة على التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بأكثر من 270 صوتا.

ورفض مجلس النواب الأمريكى، منذ قليل، الطعن على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية فى ولاية بنسلفانيا.

واستقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي ماثيو بوتينجر من منصبه، احتجاجا على اقتحام مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).