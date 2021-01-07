محافـظ المنوفية يتفقد رصف شارع مصطفى كامل ومنطقة المستشفى التعليمى.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تفقد ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال رصف شارع مصطفى كامل القبلى " بازار الجمهورية " بحى شرق شبين الكوم بتكلفة تقديرية مليون ونصف، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للطرق والكبارى لأعمال رصف الطرق المحلية داخل المدن وبعض الطرق بالقرى الغير موجود بها أعمال مرافق ضمن الخطة الاستثمارية 2020/2021 ، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم ومدير مديرية الطرق والنقل والمستشار الهندسى للمحافظة.

تابع محافظ المنوفية أعمال الرصف بشارع مصطفى كامل وشدد على مدير مديرية الطرق والنقل ورئيس حى شرق بإعادة تطوير ورفع كفاء الأرصفة بالشارع من اتجاه واحد وذلك فى غضون 3 أيام وقبل الانتهاء من أعمال الرصف بالشارع لتوسعة الطريق باعتباره شارع هام وحيوى، وخلال تفقده أعمال الرصف وجه سكان المنطقة الشكر للمحافظ على هذا الجهد المبذول وسعيه الدائم للنهوض بكافة الخدمات.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى التعليمى بحى غرب شبين الكوم بتكلفة تقدر بـ( 2مليون و700 ألف جنيه) يتضمن الأعمال رفع كفاءة الطريق من الجانبين، وكذا توسعة وازدواج الطريق القادم من بركة السبع إلى مدينة شبين الكوم بدءاً من معهد الكبد حتى المستشفى التعليمى وزراعة أعمدة ديكورية بالجزيرة الوسطى وتطوير المنطقة أمام مستشفى الطوارئ الجديدة وكذا تطوير شارع ياسين عبد الغفار أمام مستشفى الجامعة.

تأتى تلك الجولة الميدانية فى إطار جهود محافظ المنوفية لرفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق والارتقاء بالمظهر العام وتحقيق السيولة المرورية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار جوالاته الميدانية لمتابعة تنفيذ خطة الرصف بنطاق المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة، مشدداً الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة لمعايير جودة الرصف لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.